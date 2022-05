POL-OE: Unfall zwischen Motorroller und Pkw

Finnentrop (ots) - Ein Einbruch in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage in der Uferstraße in Bamenohl hat sich zwischen Mittwoch (27. April, 17 Uhr) und Freitag (29. April, 12:05 Uhr) ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten über ein Fenster in die Hütte ein und entwendeten diverse Werkzeuge, Werkzeugschlüsselsätze sowie zwei Kisten Leergut. Der Wert der Beute liegt bei rund 350 Euro. Zudem entstand Sachschaden an der Gartenlaube. Hinweise ...

