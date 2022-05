Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kirchhundem

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen (2. Mai) gegen 07:10 Uhr auf der L728 in Wirme ist ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Dieser befuhr hinter einem Pkw die Straße in Richtung Kirchhundem. Als der vor ihm fahrende Pkw-Fahrer an einer Fahrbahnverengung verkehrsbedingt hielt, realisierte dies der Kradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Er stürzte und verletzt sich. Ein Rettungswagenteam brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell