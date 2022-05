POL-OE: Einbruch in Gartenlaube

Lennestadt (ots) - Am Sonntag (1. Mai) hat ein 27-Jähriger auf der Wache in Lennestadt seinen Pkw, einen schwarzen Opel Insignia, als gestohlen gemeldet. Er gab an, dass er diesen am Samstagabend (30. April) gegen 22 Uhr an der Sauerlandhalle in der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem geparkt hatte. Als er ihn am Sonntagmorgen (1. Mai) gegen 12 Uhr abholen wollte, war der Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz aufzufinden. ...

