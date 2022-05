Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (1. Mai) hat ein 27-Jähriger auf der Wache in Lennestadt seinen Pkw, einen schwarzen Opel Insignia, als gestohlen gemeldet. Er gab an, dass er diesen am Samstagabend (30. April) gegen 22 Uhr an der Sauerlandhalle in der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem geparkt hatte. Als er ihn am Sonntagmorgen (1. Mai) gegen 12 Uhr abholen wollte, war der Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz aufzufinden.

Aufgrund vorangegangener Ermittlungen am Sonntagmorgen konnte die Polizei das Fahrzeug einer Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße zu ordnen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter gegen 02:45 Uhr das Fahrzeug führte und dann mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Anschließend wurde der Pkw von Unbekannten in die Kolpingstraße geschoben und der Fahrer flüchtete.

Die Polizei benötigt zur Klärung des Unfalls und des Diebstahls weitere Zeugen und Hinweise. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell