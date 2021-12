Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Brand im Kuhstall

Haselünne (ots)

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Im Buchenhain alarmiert. Durch Flexarbeiten kam es zu einem unterschwelligen Brand unter den Bodenplatten in einem Kuhstall. Verletzt wurde niemand. Keines der Tiere kam zu Schaden, auch ein Schaden am Gebäude blieb aus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

