Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 26.09.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Automatenaufbrüche

1.

In dem Tatzeitraum von Sonntag, 19.09.2021, 19.00 Uhr bis Samstag, 25.09.2021, 11.45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter mittels unbekannten Gegenstand einen Grillautomaten der Fleischerei Scheland in Wagenfeld aufzubrechen. Dies misslang jedoch, sodass nichts entwendet wurde. 2. In der Nacht von Freitag, 24.09.2021, 18.30 Uhr auf Samstag, 25.09.2021, 08.00 Uhr hebelten unbekannte Täter mit bislang unbekanntem Gegenstand 6 Waschautomaten einer Autowerkstatt in der Pilotenstraße in Wagenfeld auf. Es wurde insgesamt ca. 100 EUR Bargeld entwendet. 3. In derselben Nacht wurden durch bislang unbekannte Täter 2 Waschautomaten der Classic-Tankstelle in Wagenfeld mittels unbekannten Gegenstand aufgehebelt und insgesamt 5 Euro Bargeld entwendet.

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 00.05 Uhr wurde ein 37-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw VW auf der Diepholzer Straße in Lemförde angehalten und kontrolliert. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle wird bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,15 Promille. Dem alkoholisierten Verkehrsteilnehmer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

PK Weyhe

Weyhe: Küchenbrand in Erichshof

Am Samstagabend ist es gegen 21:40 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus am Dohlenweg gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Backofen während der kurzzeitigen Abwesenheit der Hausbewohner in Brand. Bei ihrer Rückkehr wurde das Feuer entdeckt. Die Flammen konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Angehörigen mittels Pulverlöscher abgelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Zwei Familienmitglieder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

PK Sulingen

Betrunkene verursacht Unfall und flüchtet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:45 Uhr meldet eine Taxifahrerin, dass soeben eine junge Frau mit ihrem Pkw in ihr Taxi gefahren und anschließend geflüchtet sei. Unfallort war die Diskothek in Sulingen. Es konnte aufgrund der Zeugenangaben rasch ermittelt werden, dass die Verursacherin in Schwaförden wohnt. Die Polizei Sulingen konnte die 22-jährige und ihren Pkw zu Hause antreffen und dabei Alkoholbeeinflussung feststellen: sie pustete über 1,5 Promille. Die junge Frau räumte den Verstoß ein. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 500EUR geschätzt.

PK Syke

Syke: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Eine 50-jährige Bruchhausen-Vilsenerin befuhr am 25.09.2021, gegen 11:00 Uhr, mit ihrem Krad die Jardinghauser Straße in Syke in Fahrtrichtung Sulingen. Im Verlauf einer Linkskurve kam diese alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz wurde die Kradfahrerin schwer verletzt.

Bruchhausen-Vilsen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Ein 16-jähriger Bruchhausen-Vilser befuhr am 25.09.2021, gegen 15:56 Uhr, mit seinem Mofa vor dem Pkw eines 29-jährigen Bruchhausen-Vilseners die Straße Schloßweide in Fahrtrichtung Lange Straße in Bruchhausen-Vilsen. Im Verlauf der Fahrt beabsichtigte der Mofa-Fahrer nach links in den Amtsmannweg abzubiegen. Dieses übersah der dahinterfahrende Pkw-Fahrer und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde.

