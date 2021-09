Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Radmuttern eines Streifenwagens in Diepholz mutwillig gelöst ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Radmuttern gelöst

An einem zivilen Funkstreifenwagen der Polizei in Diepholz haben Unbekannte mehrere Radmuttern gelöst.

Während der Streifenfahrt am 21.09.2021 wurde der Fahrer des Wagens aufmerksam, als er ungewöhnliche Geräusche und auch ein ungewöhnliches Fahrverhalten wahrnahm. Das Fahrzeug wurde abgestellt und am nächsten Tag näher untersucht. Hierbei stellte sich heraus, an einem Vorderrad waren mehrere Radmuttern soweit gelöst worden, dass sie während der Fahrt bereits abgefallen waren. Es war nur Zufall, dass das Rad nicht auch schon verloren wurde.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Verdachts des versuchten Totschlags. Das vorsätzliche Lösen der Radmuttern ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine schwere Straftat. Jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn ein Streifenwagen bei einer Einsatzfahrt ein Rad verliert. Sollte jemand Hinweise zu der Tat geben können, so werden diese von der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell