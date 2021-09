Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung für die Polizei Diepholz am 25.09.2021

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Versuchter Einbruch in Baustoffhandel

Am Freitag gg. 22:20 Uhr kam es in Seckenhausen, Charlotte-Auerbach-Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Noch unbekannte Täter gelangten gewaltsam in den Verkaufsbereich der Firma. Da bei der Tatausführung die Alarmanlage ausgelöst wurde, blieb es nach derzeitigem Kenntnisstand beim Versuch und es wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

PK Syke

Kennzeichendiebstahl in Syke

Der Polizei sind in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:20 Uhr zwei junge Männer auf der Ernst-Boden-Straße aufgefallen, von denen einer einen Rucksack getragen hat, aus dem mehrere KFZ-Kennzeichen ragten. Die Beamten konnten den Mann mit dem Rucksack, ein 17jähriger Syker, anhalten und kontrollieren. Die im Rucksack aufgefundenen Kennzeichen wurden scheinbar zuvor entwendet. Die zweite Person konnte unerkannt entkommen. Sollten Sie Hinweise zu der zweiten Person liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 9690. Die entwendeten Kennzeichen konnten zugeordnet werden und liegen zur Abholung bei der Polizei bereit.

Diebstahl von hochwertigem GPS-Gerät in Schwarme

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Kirchstraße in Schwarme aus einem Traktor eine GPS-Anlage samt Monitor im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet. Sollten Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Schwarme beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 / 938250.

Brand an der Grundschule in Barrien

Gegen kurz nach Mitternacht wurde in Barrien auf dem Gelände der Grundschule eine Mülltonne in Brand gesteckt. Durch die brennende Mülltonne wurden Fensterscheiben der Grundschule beschädigt. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Syke unter der 04242 / 9690.

Sachbeschädigung in Twistringen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde bei einem in einer Garage in der Straße "Am Eichenkamp" stehenden PKW eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurde scheinbar nichts aus dem PKW entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Twistringen unter 04243 / 970570.

Graffiti am Schulkomplex in Bruchhausen-Vilsen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch Unbekannte mehrere Graffitis auf dem Schulgelände in Bruchhausen-Vilsen gesprüht. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollten Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 / 938250.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell