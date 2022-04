Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lennestadt (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Donnerstag (28. April) gegen 13:10 Uhr auf der B517 in Höhe der Einmündung zur Straße "Unterm Beul" ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr hier ein 62-Jähriger mit seinem Pkw die Straße von Kirchhundem in Richtung Altenhundem. Ihm entgegen fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer mit einem weißen SUV. Dieser beabsichtigte nach links abzubiegen, während zeitgleich der 62-Jährige geradeaus fahren wollte. Der 62-Jährige versuchte zwar noch, dem abbiegenden SUV auszuweichen, es kam jedoch zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der 62-Jährige hielt unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich an, um mit dem Unbekannten über eine Schadensregulierung zu reden. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte jedoch den Abbiegevorgang fort und entfernte sich in Richtung der Straße "Unterm Beul". An dem Fahrzeug des 62-Jährigen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise, welche helfen, den Fahrer des weißen SUV zu ermitteln. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Lennestadt unter der Telefonnummer 02761-9269-4131.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell