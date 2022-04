POL-OE: Baustellenampeln beschädigt

Olpe (ots) - Am Dienstagabend (26. April) hat ein 37-Jähriger bei der Polizei in Olpe Anzeige erstattet, da sein Pkw im Laufe des Tages beschädigt wurde. Der Besitzer hatte sein Auto zwischen 05:20 Uhr und 14:30 Uhr an der Straße Am Kappenberg 6 in Richtung Schulstraße geparkt. Als er wieder Zuhause ankam, bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrzeugspiegel. Dieser liegt im niedrigen, dreistelligen Eurobereich. ...

