Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Dienstagabend (26. April) hat ein 37-Jähriger bei der Polizei in Olpe Anzeige erstattet, da sein Pkw im Laufe des Tages beschädigt wurde. Der Besitzer hatte sein Auto zwischen 05:20 Uhr und 14:30 Uhr an der Straße Am Kappenberg 6 in Richtung Schulstraße geparkt. Als er wieder Zuhause ankam, bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrzeugspiegel. Dieser liegt im niedrigen, dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell