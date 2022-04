POL-OE: 79-Jähriger mit Pedelec gestürzt

Olpe (ots) - Wegen einer Großveranstaltung in Olpe am Marktplatz wird am Montag, den 02.05.2022 der Bereich "Frankfurter Straße" und "Am Markt" temporär ab 13:00 Uhr gesperrt. Es kann vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Sperrungen werden sukzessive nach Veranstaltungsende gegen 19:30 Uhr zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

mehr