Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Montag (25. April) hat sich gegen 13 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in dem Kreisverkehr "Stellwerkstraße/ Am Bratzkopf" ereignet. Hier befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Roller den Kreisverkehr, als ein unbekannter Pkw zeitgleich in diesen einbog. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Rollerfahrerin stark. Dadurch geriet sie ins Rutschen und stürzte. Der Fahrer entfernte sich mit einem schwarzen Wagen von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. An dem Roller entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 zu melden.

