Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw und Fahrrad kollidieren

Attendorn (ots)

Ein Unfall zwischen einer 69-jährigen Fahrradfahrerin und einem 78-jährigen Pkw-Fahrer hat sich am Dienstag (26. April) gegen 15 Uhr in der Straße "Am Zollstock" ereignet. Der Pkw-Fahrer wollte von einem Parkplatz nach rechts, auf die Straße einbiegen. Dabei übersah er die Fahrradfahrerin, welche auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch die Radfahrerin stürzte. Die 69-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

