Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Kokain statt Milch im Kaffee

Zoll beschlagnahmt 28 Kilogramm Kaffee-Kokain-Gemisch am Flughafen Leipzig

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Dresden (ots)

28 Kilogramm eines Kaffee-Kokain-Gemischs entdeckten Zöllner am 13.04.2021 sowie am 16.04.2021 bei der Kontrolle mehrerer aus Kolumbien stammender Postpakete am Flughafen Leipzig/Halle. Beim Öffnen der Pakete stellten die Zöllner insgesamt 48 Kaffeepäckchen fest.

Ein an den Tüten durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Auch der im Anschluss durchgeführte Feststofftest reagierte positiv auf die Droge. Die Beamten stellten die Sendungen daraufhin sicher.

Um die Menge des enthaltenen Kokains genau zu ermitteln, wurden Proben in einem zolleigenen Labor getestet. Das Gutachten ergab, dass sich in dem Kaffeepulver etwa 4,7 Kilogramm Kokain befanden.

Die Zöllner leiteten Strafverfahren gegen die Empfänger der Pakete ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell