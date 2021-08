Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizeiinspektion Pasewalk ermittelt nach Groß Schleusung

Pasewalk (ots)

Gestern Abend, gegen 18:20 Uhr, wurde in der Nähe der Gemeinde Plöwen/ Landkreis Vorpommern Greifswald - durch einen Bürgerhinweis - eine größere Personengruppe gemeldet. Diese Personengruppe wurde kurz zuvor mit mehreren PKW nach Deutschland eingeschleust und in unmittelbarerer Grenznähe abgesetzt. Die Personen entfernten sich vom Absetzort und versteckten sich in einem angrenzenden Maisfeld.

Durch die Bundespolizeiinspektion Pasewalk wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zum Einsatz kamen u.a. ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei Fliegerstaffel Fuhlendorf sowie zwei Diensthunde.

Gegen 18:40 Uhr wurden zwei Personen, welche fußläufig zwischen Bismark und Plöwen unterwegs waren, angehalten und kontrolliert. Die Personen waren nicht im Besitz von Ausweisdokumenten.

Um 19:45 Uhr stellte eine unterstützende Streife der Landespolizei MV zwei Personen auf der B 104 zwischen Schillermühle und Wilhelmshof fest. Auch diese Personen führten keine Dokumente mit sich und wurden an die Bundespolizei übergeben.

Ein eingesetzter Diensthund der Bundespolizei spürte gegen 20:25 Uhr in einem Waldstück hinter der Schillermühle 10 weitere Personen (8 männlich, 2 weiblich) auf, welche geduckt am Boden lagen.

Alle Personen wurden zur Bundespolizeiinspektion Pasewalk verbracht. Ersten Ermittlungen zur Folge handelt es sich 12 irakische und 2 iranische Staatsangehörige. Die Ermittlungen dauern an.

Die Bundespolizei möchte sich an dieser Stelle für die zweckdienlichen Hinweise aus der Bevölkerung bedanken. Diese können auch weiterhin unter der Rufnummer: 03973 2047- 0 erfolgen.

