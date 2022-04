Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 56-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Pkw-Fahrer hat sich am Dienstag (26. April) gegen 14:15 Uhr auf der Plettenberger Straße in Windhausen ereignet. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache geriet der 56-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, fuhr gegen eine Mülltonne und anschließend eine Böschung hinauf. Anschließend kollidierte der Pkw mit einer gegenüberliegenden Leitplanke und blieb dort stehen. Ersthelfer leisteten vor Ort Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand an dem Pkw sowie an der Leitplanke ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell