POL-OE: 53-jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer

Lennestadt (ots)

Eine Trunkenheitsfahrt hat sich am Freitag (22. April) gegen 22:31 Uhr in Elspe "Am Kieswasser" ereignet. Hier befuhr eine 53-jährige mit ihrem Pkw die Straße von Halberbracht in Richtung Elspe. Da die Zeugin mit ihrem Wagen Schlangenlinien fuhr, hielt sie ein Zeuge an und alarmierte die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit auf. Daraufhin begleitete sie die Beamten zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige.

