Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer am Sonntag (24. April) gegen 17:20 Uhr im Kiefernweg ist ein sechsjähriger Junge verletzt worden. Hier befuhr eine 80-Jährige mit ihrem Pkw die Straße und wollte in einer Einfahrt wenden. Gleichzeitig war der 6-Jährige mit seinem Rad auf dem Weg zu einem nahegelegenen Spielplatz. Er befuhr dafür den Gehweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die 80-Jährige beim Rücksetzen ihres Pkw den Jungen übersah und dadurch das Fahrrad erfasste. Das Kind stürzte und zog sich Verletzungen im Gesicht und an den Armen zu. Ein Rettungswagenteam brachte den Jungen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

