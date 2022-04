Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweisgeber gesucht: Fahrraddiebstahl aus Gartenlaube

Attendorn (ots)

Aus einer Gartenlaube von einem Grundstück einer Doppelhaushälfte in der Münchener Straße in Attendorn haben Unbekannte am Donnerstag (21. April) zwischen 03:07 Uhr und 03:21 Uhr zwei Mountainbikes entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter den Schließzylinder der Gartenhüttentür und entwendeten die Mountainbikes (Full-MTBs) der Marke Fokus, Typ: Jam mitsamt der Schlösser. Eines der Räder war neon-grün, das andere grau. Zusammen lag der Wert bei insgesamt 4.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden an der Gartenlaube im dreistelligen Eurobereich.

Aufgrund vorhandener Videoaufnahmen lassen sich die Täter folgendermaßen beschreiben:

Täter 1

- männlich - normale Körperstatur - Bekleidung: graue/helle Hose, schwarzer Kapuzenpullover, Sneaker

Täter 2

- männlich - normale Körperstatur - Bekleidung: graue/helle Hose, heller Kapuzenpullover, Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell