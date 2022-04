Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (21. April) gegen 21:45 Uhr auf der Straße "Hohen Hagen" in Attendorn sind zwei Pkw im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Wagen die Straße in Richtung Olpe. Ihr entgegen kam eine 26-jährige Pkw-Fahrerin. In einer leichten Rechtskurve, in Höhe eines Yachtclubs, geriet die 24-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw der 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

