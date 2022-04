POL-OE: Hinweise nach Sachbeschädigung gesucht

Lennestadt (ots) - Aus einem Kofferraum eines Pkw, der in einer Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Gartenstraße in Altenhundem geparkt war, haben Unbekannte am Mittwoch (20. April) gegen 10.50 Uhr zwei Hundewelpen der Rasse X-Herder gestohlen. Der Besitzer hatte insgesamt drei Hundewelpen in seinem Auto: Einen in einer Transportbox auf dem Rücksitz und zwei in einer Transportbox im Kofferraum. Als er nach dem ...

mehr