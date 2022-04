Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 21-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Kirchhundem (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (19. April) gegen 19:13 Uhr auf der Hundemstraße ist ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Er befuhr mit seinem Pkw die Straße in Richtung Kirchhundem. Er beabsichtigte nach links, in den Bahnhofsweg abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Die Fahrzeuge stießen zusammen. An den Wagen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr Kirchhundem im Einsatz. Nach der Unfallaufnahme meldete sich der 21-Jährige bei der Polizei und gab an, Schmerzen im Brustbereich zu haben. Er wollte selbständig einen Arzt aufsuchen.

