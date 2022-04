POL-OE: Radlader gestohlen

Olpe (ots) - Bei einem Alleinunfall auf der Straße "Am Bahnhof" in Olpe hat sich am Dienstag (19. April) gegen 11 Uhr ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt. Dieser befuhr die Stellwerkstraße in Richtung Bahnhof. Als er den Kreisverkehr "Stellwerkstraße/ Am Bahnhof" befuhr, rutschte er mit dem Reifen seines E-Bikes auf einer dort befindlichen Ölspur aus und stürzte. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Im ...

