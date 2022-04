Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Ölspur gesucht

Olpe (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Straße "Am Bahnhof" in Olpe hat sich am Dienstag (19. April) gegen 11 Uhr ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt. Dieser befuhr die Stellwerkstraße in Richtung Bahnhof. Als er den Kreisverkehr "Stellwerkstraße/ Am Bahnhof" befuhr, rutschte er mit dem Reifen seines E-Bikes auf einer dort befindlichen Ölspur aus und stürzte. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Im Nachgang an die Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich die Ölspur über die Straßen Am Bahnhof, Stellwerkstraße, Am Bratzkopf, Bruchstraße, In der Trift bis hin zur Koblenzer Straße und Friedrichsthaler Straße zog. Die Reinigung der Fahrbahn wurde durch die Polizeibeamten umgehend veranlasst. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

