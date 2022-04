Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hundewelpen aus Kofferraum gestohlen

Lennestadt (ots)

Aus einem Kofferraum eines Pkw, der in einer Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Gartenstraße in Altenhundem geparkt war, haben Unbekannte am Mittwoch (20. April) gegen 10.50 Uhr zwei Hundewelpen der Rasse X-Herder gestohlen. Der Besitzer hatte insgesamt drei Hundewelpen in seinem Auto: Einen in einer Transportbox auf dem Rücksitz und zwei in einer Transportbox im Kofferraum. Als er nach dem Einkaufen wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die im Kofferraum befindlichen Welpen und die dazugehörigen Papiere fehlten und die Transportbox beschädigt war. Wie die Täter sich Zugang zu dem Kofferraum verschafften, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Die X-Herder-Welpen waren braun-schwarz, circa 14 Wochen alt, und hatten einen Wert von jeweils 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

