POL-NE: Einladung: Vorstellung der neuen VR-Brillen - Polizei setzt in puncto Verkehrsprävention auf eindrucksvolle, erlebnisorientierte Technik

Die virtuelle Realität hält auch bei der Präventionsarbeit der Polizei Einzug, denn nichts ist eindrucksvoller, als das eigene Erleben - in diesem Fall - von riskanten Verkehrssituationen.

Als eine von mehreren Pilot-Behörden in NRW setzt die Kreispolizei derzeit sogenannte VR-Brillen (Virtual Reality Brillen) zur optischen Simulation von Verkehrssituationen ein. Hierdurch können Bürgerinnen und Bürger sehr eindrucksvoll, aber zugleich völlig risikofrei erleben, was es heißt, zum Beispiel als Radfahrer an einer Einmündung von einem abbiegenden Kraftfahrzeug übersehen zu werden oder als Kind den Straßenverkehr aus einer gänzlich anderen Perspektive wahrzunehmen. Das versetzt insbesondere Erwachsene in die Lage, die besonderen Bedürfnisse der aktuell vermehrt am Straßenverkehr teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu verstehen und zu berücksichtigen.

Wer jetzt neugierig auf die neue Technik geworden ist, ist herzlich eingeladen, sich wortwörtlich selber ein Bild zu machen und am Dienstag (24.08.), in der Zeit von 10:30 bis 13 Uhr, die Verkehrssicherheitsberater der Polizei an ihrem Stand auf dem Marktplatz in Dormagen zu besuchen.

Mit besonderem Augenmerk auf den Schulanfang informieren die Experten auch zu anderen Themen wie zum Beispiel eine erhöhte Sicherheit durch Sichtbarkeit. Schulanfänger erhalten vor Ort deshalb eine Warnweste in Kindergröße (solange der Vorrat reicht).

Neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern sind auch Pressevertreterinnen und -vertreter eingeladen, sich vor Ort von der neuen Technik zu überzeugen, die fortan kreisweit zur Verkehrspräventionsarbeit eingesetzt werden wird. Polizeihauptkommissarin Daniela Luppus steht für Fragen rund ums Thema zur Verfügung.

