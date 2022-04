Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 66-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr hat sich am Montag (25. April) gegen 13:30 Uhr auf der B55 in Wegeringhausen ereignet. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Bergneustadt. Er beabsichtigte, an der Einmündung zur L708 nach links in Richtung Germinghausen abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Pkw die B55 in entgegengesetzter Richtung. Der 25-Jährige leitete seinen Abbiegevorgang ein und missachtete die Vorfahrt der 66-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurde die Pkw-Fahrerin verletzt. Sie lehnte die Behandlung durch ein Rettungswagenteam ab. Insgesamt entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell