Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Fahrn: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Auto

Duisburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagnachmittag eine 53-jährige Frau leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem schwarzen Hyundai die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Marxloh. In Höhe der Büsackerstraße beabsichtigte sie die Fahrspur zu wechseln, wobei sie mit der parallel fahrenden Straßenbahn kollidierte. Durch den Zusammenstoß verformte sich das Auto so sehr, dass die Feuerwehr das Autodach öffnen musste, um die Fahrerin zu befreien. Während der Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

