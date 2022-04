Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstandshandlung durch alkoholisierten Hotelgast

Lennestadt (ots)

Bei einem Einsatz in einem Hotel in der Winterberger Straße in Saalhausen heute Nacht (29. April) gegen 00:55 Uhr ist ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Der Hotelbesitzer hatte die Polizei zuvor zur Durchsetzung seines Hausrechts gerufen. Der 68-jährige Hotelgast war der Bitte des Hoteliers nicht nachgekommen, die Hotelbar zu verlassen und zeigte sich gegenüber ihm aggressiv. Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich der 68-Jährige weiterhin unkooperativ und bedrohte die Einsatzkräfte. Schließlich versuchte er, die Polizisten zu schlagen und kratze einen Beamten. Der Gast wurde schließlich zu Boden gebracht und sollte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Als die Beamten ihn zum Streifenwagen bringen wollten, kollabierte er. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er sich in der Nacht selber entließ. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der leicht verletzte Polizist verblieb dienstfähig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell