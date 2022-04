Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlägt sich - ein Kind mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Finnentrop - Bamenohl (ots)

Am 30.04.2022 gegen 14:50 Uhr wollte eine 59-jährige Finnentroperin von der Weringhauser Straße nach links auf die Bamenohler Straße in Richtung Grevenbrück abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 42-järigen Finnentroper. Durch die Aufprallwucht überschlug sich das Fahrzeug des Finnenropers. In dem Fahrzeug saß außerdem der 9-jährige Sohn des Fahrers und auf dem Rücksitz ein weiteres 11-jähriges Kind. Das Fahrzeug wurde daraufhin gegen ein drittes Fahrzeug, besetzt mit einer 64-jährigen Lennestädterin, geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Kind wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, das andere wurde mittels RTW zur stationären Behandlung verbracht. Die Erwachsenen wurden ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt. Neben Rettungskräften der Polizei und Feuerwehr war auch eine Seelsorgerin vor Ort. Die drei Fahrzeuge mussten mit Abschleppdiensten geborgen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell