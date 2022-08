Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungserfolg -> "mehrfach aufgefallen" ++ Serien-Exhibitionist nach Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt ++ Mann schweigt zu Vorwürfen ++ Ermittlungen zu weiteren Taten ...

Lüneburg (ots)

++ Ermittlungserfolg -> "mehrfach aufgefallen" ++ Serien-Exhibitionist nach Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt ++ Mann schweigt zu Vorwürfen ++ Ermittlungen zu weiteren Taten auch aus dem Jahr 2021 dauern an ++

Lüneburg

Nach Hinweisen von aufmerksamen Zeugen und aufgrund der Presseveröffentlichung konnte die Polizei jetzt einen 53 Jahre alte "Exhibitionisten" in Lüneburg namentlich ermitteln. Der Lüneburger ist dringend verdächtig u.a. für zwei exhibitionistische Handlungen bzw. Belästigungen zum Nachteil zweier Frauen im Bereich des Lüner Holzes am 11.07. (siehe Pressemitteilung vom 12.07.22) und 18.07.22. Als Folge der Presseveröffentlichung in einem Lüneburger Printmedium hatten sich Zeugen auch aufgrund der prägnanten Personenbeschreibung gemeldet, die mit ihren Hinweisen die Lüneburger Ermittler unterstützen konnten. Die weiteren Ermittlungen ergaben auch, dass der Lüneburger im Mai ein weiteres Mal in seinem räumlichen Lebensumfeld durch eine ähnliche "freizügige" Tat aufgefallen war. In seinen Vernehmungen schweigt der Mann zu den Vorwürfen.

Gegen den 53-Jährigen richten sich derzeit drei Strafverfahren aufgrund exhibitionistischer Handlungen zum Nachteil junger Frauen. Parallel prüfen die Ermittler des zuständigen Fachkommissariates, ob der 53-Jährige auch für weitere ähnlich gelagerte Taten im Jahr 2021 unter anderem im Bereich Lüner Holz als Täter exhibitionistischer Handlungen in Frage kommt. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell