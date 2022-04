POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach zur polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2021 /Weniger Straftaten - höhere Aufklärungsquote

Boppard (ots) - Ein 30 jähriger Koblenzer befuhr am Sonntag Abend, gegen 21:35 Uhr, mit seinem Pkw die B9 von Koblenz in Richtung Boppard. Im Bopparder Hamm setzte er zum Überholen an und übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw. Dieser war mit einem 50 Jährigen Fahrer, ebenfalls aus Koblenz stammend, besetzt. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 30 Jährige wurde schwer verletzt in seinem ...

