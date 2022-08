POL-LG: ++ Kollision zwischen Pkw und Motorradfahrer ++ Motorradfahrer verstirbt noch an der Unfallstelle ++ Gutachter eingeschaltet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Bad Bodenteich/Overstedt

Tödliche Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alte Motorradfahrer in den frühen Abendstunden des 29.08.22 auf der Landesstraße 270 im Bereich des Abzweigs Häcklingen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine 54 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat gegen 18:00 Uhr beim Linksabbiegen von der Landesstraße in Richtung Häcklingen den Mann mit seiner Kawasaki nicht herannahensehen. Der aus Richtung Overstedt kommende Motorradfahrer kollidierte frontal auf der Beifahrerseite mit dem Pkw und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat für die weiteren Ermittlungen auch einen Gutachter eingeschaltet; auch um zu klären, wie schnell der Kawasaki-Fahrer unterwegs war. Die Frau erlitt einen Schock sowie weitere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Landesstraße 270 war bis in die Abendstunden für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

