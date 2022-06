POL-ANK: Polizei stoppt LKW in Löcknitz, nach dem die Polizei in Brandenburg gefahndet hatte

Insel Usedom (ots) - Am Vormittag des 21.06.2022 wurden der Polizei in Heringsdorf gleich mehrere Diebstähle von Fahrrädern gemeldet. In der Dünenstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht ein Trekkking-Bike von einer Hotelanlage. Durch den Diebstahl des Fahrrades ist der Eigentümerin, eine Urlauberin im Alter von 64 Jahren, ein Schaden von ca. 1.100 Euro entstanden. Weitere Fahrraddiebstähle ereigneten sich, ...

mehr