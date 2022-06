Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Fahrräder in Heringsdorf gestohlen

Insel Usedom (ots)

Am Vormittag des 21.06.2022 wurden der Polizei in Heringsdorf gleich mehrere Diebstähle von Fahrrädern gemeldet.

In der Dünenstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht ein Trekkking-Bike von einer Hotelanlage. Durch den Diebstahl des Fahrrades ist der Eigentümerin, eine Urlauberin im Alter von 64 Jahren, ein Schaden von ca. 1.100 Euro entstanden.

Weitere Fahrraddiebstähle ereigneten sich, in der Nacht von Montag auf Dienstag, im Gothenweg auf einem Caravanstellplatz in Heringsdorf. Unbekannte Täter entwendeten dort ein E-Bike im Wert von ca. 1800 Euro und zwei weitere Fahrräder im Gesamtwert von ca. 2100 Euro. In diesem Fall gab es jedoch eine glückliche Wendung. Polizeibeamte der Gemeinsamen Diensteinheit (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und es Hauptzollamtes Stralsund) konnten das im Gothenweg gestohlene E-Bike in der Nähe des Tatortes auffinden. Das Elektrorad wurde anschließend der Eigentümerin zurückgegeben.

Dennoch ist durch die Fahrraddiebstähle in Heringsdorf heute ein Schaden von insgesamt 3.200 Euro entstanden. Die Polizei in Heringsdorf hat die Diebstahlanzeigen aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt.

In diesem Zusammenhang macht die Polizeiinspektion nochmals auf die anstehenden Termine der Fahrradcodierungen auf der Insel Usedom aufmerksam. Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Anklam regelmäßig Fahrradcodierungen an. In den kommenden Wochen und Monaten werden auf der Insel Usedom folgende Termine angeboten:

1. Stadt Usedom, Am Markt

Donnerstag, 14.07.2022, 10:00 - 14:00 Uhr

2. Polizeistation Karlshagen

Donnerstag, 23.06.2022, 10:00 - 14:00 Uhr Montag, 04.07.2022, 10:00 - 14:00 Uhr

3. Polizeirevier Heringsdorf

Donnerstag, 30.06.2022, 10:00 - 14:00 Uhr Mittwoch, 06.07.2022, 10:00 - 14:00 Uhr

Eine Voranmeldung ist hierbei nicht erforderlich. Personalausweis, Eigentumsnachweis und der Akkuschlüssel bei E-Bikes sind mitzubringen.

Die Fahrradcodierung dient dazu, Fahrräder mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung zu versehen. Dies kann zum einen potenzielle Diebe abschrecken. Außerdem macht der Code die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder unattraktiv, da er nur sehr schwer zu entfernen ist. Zum anderen ermöglicht ein Fahrradcode eine schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell