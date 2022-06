POL-ANK: Erneuter Erfolg der Polizei - Beamte finden gestohlene Fahrräder bei Fahrzeugkontrolle auf der BAB 11

Anklam (ots) - Heute Morgen, Donnerstag den 16.06.2022, wurde der Polizei in Anklam ein Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Ducherow gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Tatzeitraum vom 15.06.2022, 23:00 Uhr, bis 16.06.2022, 07:00 Uhr) zunächst unbefugt Zutritt zum Gelände des Agrarbetriebes verschafft. Anschließend drangen sie gewaltsam in eine ...

mehr