POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-DAnnenberg/Uelzen vom 27./28.08.22 ++

-Landkreis Lüneburg -

Raub in den Abendstunden

Am Freitag, gegen 19 Uhr kam es im Bereich des Schützenplatzes im Lüneburger Stadtgebiet zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem 26-jährigen, weiblichen Opfer und mindestens zwei männlichen Tätern. Diese versuchten das Opfer in ihr Fahrzeug zu ziehen. Aufgrund des Zulaufes von Zeugen und der Gegenwehr des Opfers, ließen die Täter jedoch von diesem ab und flüchteten mit einem erbeuteten Handy in unbekannte Richtung.

Mobiler Blitzer beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Anwohner durch ein lautes Geräusch geweckt und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten gingen der Meldung nach und konnten Vor dem Neuen Tore in Lüneburg an dem abgestellten Blitzeranhänger eine Beschädigung feststellen.

Sachbeschädigungen

In der Lüneburger Wilhelm-Hillmer Straße haben in der Nacht von Freitag auf Samstag unbekannte Täter ihr Unwesen getrieben. Dabei sind bei einem Renault und einem VW jeweils der Außenspiegel abgetreten worden.

Einbruch in Gärtnerei

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwei unbekannte Täter in eine Lüneburger Gärtnerei Vor dem Neuen Tore eingestiegen. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten neben Sekt und Schokolade auch einen Blumenstrauß. Das Diebesgut konnte später auf dem Schulgelände der anliegenden Herrmann-Löns-Grundschule aufgefunden werden.

Statt Verkauf nun Diebstahl

Eine 74-jährige aus Mechtersen wollte ihren VW Golf verkaufen und hatte sich bereits mit einem potenziellen Käufer auf einen Verkaufspreis und einen Termin zur Vertragsunterzeichnung geeinigt. Damit das Fahrzeug dann schnell übergeben werden kann, deponierte sie alle Fahrzeugschlüssel und -papiere in dem Fahrzeug. Kurze Zeit später musste sie dann feststellen, dass das Fahrzeug von ihrem hauseigenen Parkplatz entwendet wurde.

Falscher Handwerker

Eine ältere Dame ließ im guten Glauben einen vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung in der Straße Volgershall in Lüneburg, damit dieser, aufgrund eines angeblichen Wasserschadens im Mehrfamilienhaus, den Wasserdruck in Küche und Bad prüfen kann. Nachdem der circa 180 cm große Mann, mittleren Alters wieder verschwunden war, stellte die Dame das Fehlen von 500 Euro Bargeld fest.

Häusliche Gewalt

Am Samstag, gegen 22:30 Uhr kam es in der Nelly-Sachs-Straße in Lüneburg zu einem Streit zwischen einem 41-jährigen alkoholisierten Mann und seiner Lebensgefährtin in deren Wohnung. Der Mann drohte der Frau und griff sie körperlich an. Der Mann wurde nicht nur der gemeinsamen Wohnung verwiesen, ihn erwartet dazu noch ein weiteres Strafverfahren, da vermeintliches Betäubungsmittel, welches ihm zugeordnet werden kann, in der Wohnung sichergestellt wurde.

-Landkreis Lüchow-Dannenberg-

-Zigarettenautomatensprengung in 29439 Lüchow- Am Samstag, den 27.08.20022, gegen 04:00 Uhr, kam es im Bereich des Kolborner Weges in 29439 Lüchow, zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten durch bislang unbekannte Täter. Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat komplett zerstört und dessen Inhalt im großflächigen Umkreis verteilt. Die unbekannten Täter konnten ohne Mitnahme etwaigen Diebesgutes flüchten. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten im angrenzenden Tatortnahbereich zwei Tatverdächtige festgestellt und kontrolliert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, unter der Telefonnummer: 05841/ 122 215 entgegen.

-Fahrraddiebstahl in 29439 Lüchow, Lübelner Straße- In der Tatzeit von Freitag, den 26.08.2022, ca. 15 Uhr bis Samstag, den 27.08.2022, ca. 08 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein rotes Damenfahrrad im Bereich der Lübelner Straße in Lüchow entwendet. Das rote Damenfahrrad war zum Zeitpunkt der Tatbegehung mit einem schwarzen Korb im Bereich des Gepäckträgers versehen und hatte einen luftleeren Hinterreifen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, unter der Telefonnummer: 05841/ 122 215 entgegen.

-Versuchte Einbruchdiebstähle in 29439 Lüchow und 29482 Küsten- In den Tatzeiträumen von Donnerstag, den 25.08.2022, ca. 21:00 Uhr bis Freitag, den 26.08.2022, ca. 16 Uhr - Küsten - sowie Freitag, den 26.08.2022, ca. 01 Uhr - in Lüchow - versuchten jeweils bislang unbekannte Täter in das Gebäude eines Sportvereins in Küsten sowie in einen Getränkemarkt in Lüchow einzudringen. Beide Versuche misslangen und die Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten. Bei den jeweiligen Einbruchversuchen entstand teils ein vierstelliger Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, unter der Telefonnummer: 05841/ 122 215 entgegen.

-Verkehrsunfall infolge Trunkenheitsfahrt in 29451 Dannenberg- Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 22:15 Uhr, versuchte sich ein 17-Jähriger Kradfahrer aus dem Bereich der Samtgemeinde Elbtalaue zunächst einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen und stürzte im Rahmen des Fluchtversuches alleinbeteiligt. Hierbei erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme und Überprüfung der Person, konnten die Beamten eine Beeinflussung des Unfallverursachers durch berauschende Mittel feststellen und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auffinden. Im anschließenden Verlauf erfolgte eine Blutentnahme beim Unfallverursache sowie die Einleitung entsprechender Strafverfahren.

-Landkreis Uelzen-

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 76-jährige Frau mit ihrem PKW die Landesstraße 253, aus Richtung Alsmtorf kommend in Richtung Römstedt. Vor dem "Strother Kreuz" kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam im Seitenraum zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt, am PKW entstand Totalschaden.

Ruhestörungen

Kreisweit kam es zu einer Vielzahl von Ruhestörungen aus Wohnungen und Gaststätten. Nicht nur Einzelpersonen, auch Gartenfeten oder Hochzeitsgesellschaften strapazierten dabei die Nerven der Nachbarn.

Kein Fahrradhelm getragen

Am Samstag, gegen 13:50 Uhr, stürzte eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin in Bad Bodenteich, Gartenstraße, ohne Fremdeinwirkung beim Befahren des Fuß- und Radweges. Dabei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie wird mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Wittingen gebracht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zum wiederholten Mal fuhr ein 55-jähriger mit seinem PKW auf dem "Uhlenring" ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde am Samstag, gegen 07:35 Uhr, durch Beamte in Höhe Groß Liedern gesehen. Seine litauische Fahrerlaubnis hatte im Jahr 2014 die Gültigkeit verloren hat. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.

-Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr- Am Freitag, gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Uelzen die Lüneburger Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol (2,66 Promille) stand. Dabei fuhr er quer über die Fahrbahn, fuhr trotz Gegenverkehr auf die Gegenfahrbahn und plötzlich vor einen fahrenden Pkw. Anschließend stellte er sich mitten auf der Kreuzung vor diesen PKW und hinderte ihn an der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

