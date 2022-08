Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Scheibe vom Pkw eingeschlagen - Hinweise ++ Uelzen - Vollbrand in Wohnung einer Unterkunft - Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 29.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Erneuter versuchter Einbruch in Gärtnerei - Hinweise

Am späten Abend des 27.08. versuchten Unbekannte erneut in eine Gärtnerei Vor dem Neuen Tore einzudringen. Gemäß der Videoaufzeichnungen versuchte eine unbekannte Person gegen 23:15 Uhr in die Gärtnerei zu gelangen, ließ jedoch davon ab und entfernte sich. Bereits in der Nacht zuvor (siehe Pressemitteilung vom 28.08.) drangen Unbekannte in das Objekt ein und entwendeten unter anderem Lebensmittel.

Lüneburg - Scheibe vom Pkw eingeschlagen - Hinweise

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw kam es am Nachmittag des 28.08. zwischen 16:00 und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu den Sülzwiesen (Pieperweg). Bisher Unbekannte schlugen, vermutlich mit einem Stein, auf der linken Seite des geparkten Pkw Audi A3 eine Scheibe ein. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hohnstorf (Elbe) - Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.08. gegen 15:15 Uhr auf der Bundesstraße 209 in Höhe eines Parkplatzes im Bereich Hohnstorf. Eine 40-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda fuhr auf einen vor ihr befindlichen und verkehrsbedingt wartenden 62-jährigen mit seinem Pkw Hyundai auf. Beide Fahrer und auch eine 52-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 7000 Euro.

Lüneburg - Pedelec entwendet - Zeugenhinweise

Am 28.08. wurde im Zeitraum zwischen 17:30 und 18:30 Uhr ein Pedelec im Bereich der Uelzener Straße entwendet. Bei diesem handelte es sich um ein rotes Pedelec der Marke Kreidler. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Autoscheibe mit Gullydeckel eingeschlagen - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 28.08. und dem 29.08. schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines geparkten Pkw Mazda 5 auf einem Parkplatz Am Bargenturm ein. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche ohne Inhalt entwendet. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Dahlenburg - Wahlplakate beschädigt - Hinweise

Mindestens sechs Wahlplakate beschmierten Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 26.08. und dem 29.08. im Bereich der Straße Am Markt. Mindestens eines der Plakate wurde zudem entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Amt Neuhaus - Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.08. gegen kurz nach 14:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 195 (Sumter Straße). Eine 19-jährige Fahrerin eines Motorrades befuhr die B195 in Neuhaus aus Boizenburg kommend in Richtung Ortskern. Ein vor ihr fahrender Motorradfahrer musste verkehrsbedingt bremsen, dies erkannte die 19-Jährige zu spät und kam aufgrund eines misslungenen Bremsmanövers zu Fall und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Prisser - Eichenholz aus Holzlager gestohlen

Gut einen Raummeter ofenfertiges Eichenscheitholz stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 28.08.22 aus einem offenen Holzlager im Niestedter Weg. Es entstand ein Sachschaden von gut 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Vollbrand in Wohnung einer Unterkunft - Ermittlungen zur Brandursache dauern an - 50.000 Euro Sachschaden

Zu einem Vollbrand in einem Appartement in der Unterkunft Im Böh kam es in den Mittagsstunden des 28.08.22. Aus bis dato nicht abschließend geklärten Umständen war es gegen 11:00 Uhr zu einem Brand in der Wohneinheit gekommen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Appartement. Drei weitere Wohneinheiten wurden durch Verrußung und Risse im Mauerwerk unbewohnbar. Der Sachschaden wird derzeit mit gut 50.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen - erneut auffällig - 22-Jähriger verstößt gegen Aufenthaltsverbot - Fahrrad weggenommen

Ein ruhiges Wochenende in der Uelzener Kneipenszene verzeichnete am letzten Wochenende erneut die Polizei. Auch aufgrund der Präsenz des Uelzener Einsatz- und Streifendienstes sowie Kräften der Lüneburger Verfügungseinheit kam es zu keinen nennenswerten Körperverletzungsdelikten oder Vandalismus. Nur der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 22 Jahre alte Uelzener wurde in den frühen Morgenstunden des 28.08.22 gegen 05:00 Uhr im Bereich seines Betretungsverbotes festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und der Uelzener bis in die Morgenstunden in Gewahrsam genommen.

In den Abendstunden des 28.08.22 fiel der Mann in der Alewinstraße dann gegen 21:40 Uhr erneut auf, als er einen anderen polizeilich bekannten 21 Jahre alten Uelzener das Fahrrad wegnahm und ihn beleidigte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - mit Gullydeckel Fensterscheibe eingeworfen

Mit einem Gullydeckel warf ein 21-Jähriger in den Morgenstunden des 28.08.22 gegen 08:20 Uhr die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Hambrocker Straße ein. Durch den Knall wach geworden, konnten die Anwohner den 21-Jährigen anhand der Stimme identifizieren. Der Mann flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro.

Bad Bevensen - "geschlagen" - Platzverweis für Wohnanschrift

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 51-Jährigen nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 28.08.22 in der Lüneburger Straße. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Uelzener hatte gegen 12:00 Uhr im Rahmen eines Streites seine 25 Jahre alte Bekannte mehrfach geschlagen. Die Polizei sprach parallel einen Platzverweis gegen den Aggressor aus. Der 51-Jährige kehrte gegen 14:30 Uhr zurück und musste durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen werden.

Römstedt - Holzspalter und Motorsäge aus Garage gestohlen

Einen Holzspalter sowie eine Motorsäge stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 24. bis 28.08.22 aus einer nicht verschlossenen Garage in der Göhrdestraße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bodenteich/Uelzen/Wittingen/Karlsruhe/Emden - Update -> 17-Jährige aus Wohneinrichtung abgehauen - Mädchen in Emden angetroffen

Nachdem eine aufgrund ihres kachektischen (abgemagerten) Gesundheitszustands in einer Wohngruppe (nicht Klinik) in Bad Bodenteich untergebrachte 17-Jährige in den Abendstunden des 24.08.22 mit ihren Sachen verschwand, leitete die Polizei Suchmaßnahmen ein (siehe auch Pressemitteilungen v. 25. und 26.08.22). Die Jugendliche wurde letztendlich in den frühen Abendstunden des 28.08.22 wohlbehalten am Bahnhof in Emden (Niedersachsen) angetroffen und in eine Einrichtung gebracht.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 28.08. auf den 29.08. brachen Unbekannte vermutlich über einen Wintergarten in ein Einfamilienhaus in der Albrechtstraße ein. Aus dem Wohnhaus wurden unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. In der Folge flüchteten die Täter unerkannt.

Uelzen - Fensterscheiben am Gymnasium beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 26.08. und dem 28.08. beschädigten Unbekannte vermutlich mit einem Stein zwei Fensterscheiben vom Gebäude des Gymnasiums in der Straße Ilmenauufer. Der Sachschaden liegt bei 400 Euro.

