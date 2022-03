Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw flüchtet nach Unfall - Radfahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 10.20 Uhr war ein 81-jähriger Kempener mit seinem Fahrrad auf der Söderblomstraße unterwegs. An der Kreuzung Kerkener Straße wollte er geradeaus in die Kleinbahnstraße fahren. Ein entgegenkommender Pkw, der von der Kleinbahnstraße nach links in Richtung Straelener Straße abbog, missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. Dieser bremste, stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nach derzeitigem Stand nicht. Der Pkw, nach Zeugenangaben ein roter Kleinwagen, setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den gestürzten Radfahrer kümmerte. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Ermittler des Verkehrskommissariats in Viersen über die Rufnummer 02162 377-0. /wg (244)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell