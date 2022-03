Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Rennradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 12.30 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau aus Jüchen mit ihrem Pkw auf der Dürerstraße in Dülken. Als sie an der Einmündung zur Rheindahlener Straße abbog, kam es zu einer Kollision mit einem von rechts kommenden Rennradfahrer. Der 63-jährige Dülkener fuhr auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. /wg (242)

