POL-VIE: Viersen-Dülken: Trickdiebe erbeuten Schmuck

Viersen-Dülken (ots)

Kripo bittet um Hinweise

Am Montag gegen 12.00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einer Seniorin auf dem Birkenweg in Dülken. Der Unbekannte gab vor, Messungen am Telefonanschluss durchführen zu müssen. Die Dame bat den Mann ins Haus. Nachdem die Dülkenerin dem Unbekannten die Anschlüsse gezeigt hatte, informierte der Mann einen Mittäter. Während der erste die Frau ablenkte, stahl der zweite den Schmuck der Frau. Beide Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der erste Täter ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und etwa 20-30 Jahre alt. Er hat dunkle kurze Haare und trug ein weißes Hemd. Der zweite Täter ist ebenfalls 20-30 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Auch er hat dunkle kurze Haare und trug eine Brille. Die Kripo bittet um Hinweise auf die Trickdiebe über die Rufnummer 02162 377-0. /wg (240)

