Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Tag der Kriminalitätsopfer - Opferbelange stärken

Kreis Viersen (ots)

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin? Mit wem kann ich sprechen, wenn ich erst später merke, dass mich eine Tat als Opfer im Nachhinein belastet? Opferschutz beginnt bei der Polizei zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Immer dann, wenn Menschen Opfer einer Straftat werden, wird das Angebot des Opferschutzes vorgestellt. Kriminalhauptkommissarin Alexandra Dallmann und Kriminaloberkommissarin Vanessa van Eisden aus der Kriminalprävention kümmern sich als unsere Opferschutzbeauftragten dann um die weiteren Schritte. Das Angebot umfasst die Vermittlung von unter anderem psychologische Notfallbetreuung, Trauerbegleitung, Beratungsangebote für Frauen/Männer/Familien/Unfallbeteiligte. Seit vielen Jahren steht der WEISSE RING als hilfreicher Kooperationspartner an der Seite der Polizei. Gemeinsam werden im Bedarfsfall individuelle Unterstützungen zeitnah umgesetzt. Seit 1991 macht der WEISSE RING jeweils am 22.März mit dem "Tag der Kriminalitätsopfer" auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden. Dieser Tag soll das Bewusstsein für Opferbelange in Deutschland stärken. Wenn Sie also Opfer einer Straftat geworden sind, oder sich als Angehöriger über Hilfsangebote informieren möchten, sprechen Sie uns an oder rufen Sie uns an. Unsere Opferschutzbeauftragen sind über die Rufnummer 02162 377-0 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Polizei Viersen: https://viersen.polizei.nrw/artikel/opferschutz-bei-der-polizei-viersen /wg (239)

