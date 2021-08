Polizei Mettmann

POL-ME: Zum Schulstart: Vorsicht - i-Dötzchen unterwegs! Polizei erhöht Präsenz im Schulumfeld und bittet um besondere Achtsamkeit! - Kreis Mettmann - 2108102

Mettmann (ots)

Am heutigen Donnerstag (19. August 2021) beginnt für mehr als 4.000 Kinder im Kreis Mettmann der viel zitierte "Ernst des Lebens" - es ist Einschulungstag! Neben ihrem Debüt als Schulstarter feiern die zahlreichen Fünf- und Sechsjährigen heute aber auch noch eine ganz andere Premiere: als eigenständige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr!

Zur Sicherheit der Kinder hat die Polizei daher im gesamten Kreis Mettmann im Rahmen der Schulwegsicherung nun noch einmal deutlich ihre Präsenz erhöht. Insbesondere im Umfeld von Grundschulen sind neben Polizeibeamtinnen und -beamten des jeweils zuständigen Bezirksdienstes auch Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention, der örtlichen Wachen und der Kradgruppe der Polizei im Einsatz, um für einen sicheren Schulweg zu sorgen. Verstärkt setzt die Polizei auch Polizeibeamtinnen und -beamten ihrer Fahrrad- und Mountainbikestaffel ein.

Dabei achten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten insbesondere auf das Verhalten der Autofahrerinnen und Autofahrer sowie die Parksituation im direkten Umfeld der Grundschulen und richtet folgenden Appell an alle Eltern: Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht mit dem Auto direkt vor den Schuleingang! Dies führt erfahrungsgemäß im morgendlichen Verkehr zu unübersichtlichen und teilweise auch gefährlichen Situationen im Schulumfeld. Wenn Sie es nicht anders einrichten können und Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen müssen, parken Sie bitte einige Meter oder Straßen weiter und begleiten Sie Ihr Kind dann auf den letzten Metern zur Schule zu Fuß. Dadurch wird nicht nur das Verkehrsaufkommen vor der Schule entzerrt - Ihr Kind hat so auch die Möglichkeit, die eigenständige und sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu lernen.

Bedenken Sie bitte weiter, dass Kinder Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr nur bedingt korrekt einschätzen können und beim Überqueren von Straßen häufig noch verunsichert sind. Achten Sie auf Kinder, die am Straßenrand stehen und fahren Sie vorsichtig heran. Grundsätzlich gilt: Lassen Sie sich nicht ablenken! Ihre Augen gehören immer und gerade zu Schulbeginn auf die Straße und nicht aufs Handy, das Radio oder das Navigationsgerät.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wünscht allen "i-Dötzchen" einen tollen und sicheren Schulstart!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell