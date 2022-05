Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Seniorin bestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.5.2022, 12.15 Uhr betrat eine Unbekannte unter einem Vorwand die Wohnung einer Seniorin an der Straße im Herbrand in Ahlen. Die beiden Frauen kamen für einige Minuten ins Gespräch und später stellte die Ahlenerin den Diebstahl ihrer Schmuckschatulle samt Schmuck fest. Die Tatverdächtige ist geschätzt zwischen 65 und 70 Jahre alt, hat eine dickere Statur, trug eine beige Jacke, einen beigen Stoffhut, eine hellblaue OP-Maske und hatte eine hellblaue Tasche dabei. Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell