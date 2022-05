Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Von der Fahrbahn abgekommen und gegen geparktes Auto geprallt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.5.2022, 9.15 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem Pkw den Mühlenweg in Beckum in Richtung Stadtmitte. Die Beckumerin kommt mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen geparkten Pkw. Das Fahrzeug der 61-Jährigen dreht sich dadurch um die Längsachse und bleibt auf dem Dach liegend stehen. Das geparkte Auto wird durch die Wucht des Aufpralls über den Gehweg gegen eine Hauswand gedrückt. Bei dem Unfall wurde die Beckumerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

