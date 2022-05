Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Transporterfahrer geriet in den Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.5.2022, 9.15 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Transporter die B 64 von Warendorf nach Beelen und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 72-Jährigen aus Mastholte, die noch versucht hat auszuweichen. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht. Rettungskräfte brachten die Seniorin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Ebenso den 61-Jährigen aus Augustdorf sowie seinen 46-jährigen Beifahrer aus Lage, die vorsorglich untersucht wurden. Da möglicherweise ein Sekundenschlaf des Transporterfahrers die Unfallursache war, stellten Polizisten seinen Führerschein sicher. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Der Pkw sowie der Transporter wurden abgeschleppt.

