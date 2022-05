Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhlem. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.5.2022 kam es gegen 0.45 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Ahlener Straße in Vorhelm. Eine 64-Jährige kam mit ihrem Pkw links von der Straße ab, fuhr etliche Meter durch den Graben und blieb in Höhe der Einmündung zum Bergeickeler Weg stehen. Bei dem Unfall wurde die Vorhelmerin schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell