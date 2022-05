Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer nach Unfall mit Schülerin gesucht

Warendorf (ots)

Bereits am Freitag, 6.5.2022 kam es gegen 13.05 Uhr zu einem leichten Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern auf der Londoner Straße in Warendorf. Die 14-Jährige befuhr mit mehreren anderen Schülern die Londoner Straße und in Höhe des Kindergartens stieß der Lenker des entgegenkommenden, schnell fahrenden Fahrradfahrers gegen den Unterarm der Jugendlichen. Zu einem Sturz der Unfallbeteiligten kam es nicht. Später stellte die Schülerin eine Verletzung an ihrem Arm fest. Der etwa 30-jährige Fahrradfahrer rief der 14-Jährigen noch zu: "Pass auf wo du lang fährst!" Der Fahrradfahrer und Zeugen werden gebeten, sich der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

