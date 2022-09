Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg

Goslar (ots)

Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 26.09.2022

Aufbruchversuch am Zigarettenautomaten

Mehrere Täter versuchten in der Ortslage Lochtum einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 26.09.2022, in der Zeit von 01.30 - 03.30 Uhr, versuchten mehrere Täter in der Straße "Am Sportplatz" einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der vorhandenen Sicherung. Zeugenhinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Täter nach Einbruchversuch in ein Hotel festgenommen Am Donnerstag, den 22.09.2022, gegen 23.30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Bad Harzburger Hotel. Dazu wurden im Rahmen der Tatortaufnahme strafprozessuale Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen. Im Rahmen der polizeilich bekannten Tatumstände und einem Zeugenhinweis am folgenden Freitag Abend, wurden im Stadtgebiet von Bad Harzburg konkrete Fahndungen eingeleitet. Diese führten im Verlauf des Freitag Abend zu einer Festnahme eines 45jährigen Bad Harzburger. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft folgten dazu weitere, strafprozessuale Maßnahmen. Der 45jährige wurde zunächst wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern dazu an.

PKW zerkratzt

In der Zeit vom 23.09.2022, 19.00 Uhr bis 24.09.2022, 08.30 Uhr, wurde in der Bad Harzburger Straße Radauberg ein PKW zerkratzt. Der beschädigte PKW, Typ VW Passat, stand am Fahrbahnrand geparkt. Die rechte Fahrzeugseite wurde zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR. Mögliche Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg.

